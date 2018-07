​Vente illégale de médicaments : Les Pharmaciens s’insurgent contre Auchan

Le Syndicat des pharmaciens privés du Sénégal s’invitent au combat engagé par les commerçants contre la firme française, Auchan. Ces membres dit constater la vente de médicament dans ses boutiques. Il s’agit de l’alcool à 70 degrés, de l’éosine à 2% et des références de la gamme Juvamine.



Pour les pharmaciens, Auchan a violé le monopole pharmaceutique. Sur ce, ils exigent de la firme française de retirer de ses rayons tous les produits incriminés.



Avant d’inviter leurs collègues à suspendre l’approvisionnement de ces produits jusqu’à nouvel ordre.

Ces pharmaciens annoncent qu’ils vont se plaindre auprès de la direction de la pharmacie et du médicament, du ministère du commerce, de la Douane et des Laboratoires incriminés afin que la lumière soit faite et les responsabilités situées.