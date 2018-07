​Vidéo de massacre: le Cameroun dément l'implication de ses soldats

L'armée camerounaise dément que les hommes en tenue qui apparaissent dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux soient ses soldats.



Dans la vidéo en question, des hommes en tenue militaire tirent sur des femmes et des enfants dont les yeux sont bandés.



Cette vidéo choquante a causé émoi et tristesse sur les réseaux sociaux au Cameroun.



On y montre des hommes en train de bander les yeux d'une petite fille et deux femmes dont une a un bébé dans le dos.



Ces hommes parlent français avec un accent camerounais.



Ils ont tués le groupe qu'il accuse d'être des membres de Boko Haram.



Une source de la BBC souligne que la vidéo a été filmée dans la région nord de Mayo Tsanaga où l'armée camerounaise à une base.