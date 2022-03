​Ville de Dakar: Barthélémy Dias compte accompagner 1600 femmes à travers plusieurs initiatives

Le maire de Dakar compte appuyer les femmes à travers plusieurs initiatives. A l’occasion de la célébration de la journée internationale des femmes, Barthélemy Dias a remis des dotations au premier lot des 1600 femmes que la mairie compte accompagner. « La ville de Dakar entend également contribuer à l’autonomisation des femmes en initiant et en développant des politiques d’inclusion financière dont l’objectif est de les accompagner dans l’élaboration et le financement de leurs projets. A ce titre j’ai décidé de mettre à la disposition des femmes des programmes de formation et des financements pour soutenir leurs activités et projets », a annoncé le maire de Dakar.



« Les ressources allouées au Projet d’appui aux familles en situation d’extrême pauvreté seront revues à la hausse pour le financement des micro-projets, notamment le financement des activités exclues du système bancaire », a poursuivi Barthélémy Dias.



Le maire de Dakar compte mettre des bourses scolaires pour accompagner la formation des filles. « J’engage la ville de Dakar dans cette direction en accordant tout au long de mon mandat des bourses scolaires et des prises en charge de formation aux filles dont les parents n’ont pas les moyens de payer les études ».