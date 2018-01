​Viol des trois Espagnoles : Aminata Angélique Manga, « c’est un grand banditisme avéré»

Le viol des trois femmes espagnoles jeudi dernier dans le département de Bignona (Ziguinchor) a fait monter Aminata Angélique Manga au créneau. En effet, le ministre de l’Economie solidaire a déploré et condamné l’acte ignoble. «Je condamne fermement le viol de ces trois espagnoles. C’est un acte inqualifiable, à la limite odieux et ignoble».



L’ancienne journaliste affirme que ce qui est arrivé aux trois touristes «c’est du grand banditisme avéré ». Et selon elle, leurs auteurs «vont être traqués, débusqués et punis à la hauteur de leur acte. Car, pour qui connait les traditions en Casamance, on n’aurait pas violenté la femme».



Poursuivant, Mme Manga déclare qu’ «ils n’ont pas le droit de commettre cet acte. C’est pourquoi, nous demandons donc à ce que les femmes soient rassurées, afin de vaquer tranquillement à ses activités génératrices de revenus ».



Avant de conclure « je demande à la population de ne pas céder à la panique mais d’être vigilante. Et, qu’elle continue de mener leurs activités économique et sociales »