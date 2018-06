​Viol sur une femme mariée : Demba Kandé écope de 3 ans de prison ferme.

Le Tribunal de Grande instance de Pikine-Guédiawaye a tranché, ce vendredi, l’affaire de viol dont a été victime F. Diop une femme mariée âgé de 27 ans. Son bourreau Demba Kandé a été reconnu coupable et condamné à trois (3) ans de prison ferme plus une amande de 500 mille F CFA en guise de dommages et intérêts.



En effet le jour des faits, elle rentrée de son dernier jour de travail à Mermoz, puisqu’elle avait décidé d’arrêter, pour rentrer à Yeumbeul. Et c’est en cours de route que le vigile s’est proposé de lui trouver du travail dans une usine de mèche non loin de la forêt classée de Mbao. Une fois avec la femme mariée, loin des regards indiscrets, aux alentours de la Sedima, le vigile a contraint sa victime à faire des rapports sexuels. À la barre, elle révèle avoir été sodomisée de manière violente après avoir été contrainte à une fellation.



La victime décide de jouer le jeu afin de mettre la main sur son bourreau. C’est ainsi quelle lui a remis son numéro de téléphone avant de s’en ouvrir à son époux et aux enquêteurs. Deux jours plus tard, le vigile est entré en contacte avec sa victime. Et c’est sur ces entrefaites qu’il a été arrêté, livre « L’As ».