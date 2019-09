​Viol sur une femme mariée à Touba: Pape Ndiaye écope de 10 ans de prison ferme

Pape Ndiaye a été reconnu coupable et condamné à dix ans de prison ferme en plus de deux millions de dommages et intérêts à verser à Ndèye Sène. Le tribunal des Flagrants délits de Diourbel a rendu son verdict, jeudi 5 septembre 2019.



Les faits ont eu lieu mi-mars. Vers vingt-deux heures, Ndèye Sène, qui rentrait chez elle, après avoir accompli une commission pour son époux, est interceptée en plein cœur du centre-ville de Touba par trois hommes qui la menacent d’un couteau. Dans le feu de l’action, ils l’entraînent dans un bâtiment vide où ils abusent d’elle sexuellement. Reconnu par la dame, Pape Sène est très vite identifié et mis aux arrêts.



Devant la barre, l’accusé a nié en bloc les accusations portées contre lui. Une version réfutée par la dame qui fera une déclaration pour le moins fracassante au procureur.



Après avoir reconnu Pape Sène coupable de viol, la Cour l’a condamné à la peine maximale de dix ans et à deux millions de dommages et intérêts, rapporte « L’As ».