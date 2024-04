​Violation des codes des Collectivités Territoriales : les conseillés municipaux fustigent la gestion du maire Abdou Aziz Faye

La gestion du maire de la commune de Fass-Gueul Tapée-Colobane a été décriée par les conseillers municipaux. Face à la presse, ils accusent le maire Abdou Aziz Faye d’avoir violé le code des Collectivités territoriales en exécutant des travaux tels que l’extension de la mairie sans délibération du conseil.



« La construction de la salle de délibération annexe, une autre affaire nébuleuse qui était pressentie comme un don est facturé à notre grande surprise, a une valeur de 36 millions de F CFA dans le compte administratif 2022. Étant président des infrastructures nous avons vu dans la commune des constructions de par-ci par-là qui n’ont fait l’objet d’aucune délibération, ni au niveau du Conseil municipal, ni au niveau de la commission infrastructure et nous l’interpellons sur toutes ces constructions et les autorisations qui ont été fournies de par-ci par-là », dénonce le responsable des infrastructures.



Par ailleurs, ajoute le rapporteur : « Dans le rapport de présentation du compte administratif, 1 098 159 645 F CFA ont été recouvré en recettes contre 893 563 687 F CFA en dépenses. Donc, un résultat de 204 595 958 qui n’a pas été justifié, ni déclaré dans le compte administratif. Ce compte n’a pas été accompagné de l’état des restes à réaliser qui constituent des engagements de dépenses et des recettes juridiquement effectifs. À ma qualité de rapporteur, la commission santé action sociale est aussi tout simplement scandaleuse. De 2022 à 2024, en tant que rapporteur qui vous parle, je ne peux vous quantifier la somme décaissée pour chaque événement religieux. L’autorité municipale foule au pied le travail de la dite commission pour faire ce que bon lui semble ».