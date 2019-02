​Violence à Bambey : des blessés et une trentaine de personnes arrêtées...les cours suspendus jusqu’à nouvel ordre

Les étudiants de l’Institut Supérieur de formation agricole et rurale (Isfar) et ceux de l’Université Alioune Diop de Bambey (UADB) se sont affrontés violemment ce lundi 18 février. Ils ont échangé des pierres. La bagarre qui a débuté depuis hier, dimanche, a fait plusieurs blessés et plus d’une trentaine de personnes arrêtées.



Mais, pour l’heure, la situation est plutôt calme, rassure le préfet de la zone qui informe qu’une cinquantaine d’agents de sécurité a été déployée sur les lieux. Ces derniers ont réussi à séparer les deux camps.



À en croire le préfet, les personnes arrêtées, seront libérées sous peu. Par ailleurs, les étudiants de l’Isfar de même que ceux de l’UADB informe via un communiqué, la suspension des cours jusqu’à ce que la situation soit réglée.