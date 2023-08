​Violences contre un journaliste à Kaolack: Le Synpics salue le verdict du tribunal

Le Syndicat des professionnels de l’information et de la communication du Sénégal (Synpics) a salué le verdict rendu par le tribunal contre les agresseurs du journaliste Moussa Fall du site Dakar Actu, a-t-on appris dans un communiqué du syndicat.



En janvier 2024, Moussa Fall a été prié de quitter la salle par les gardes du corps de l’actuel maire de la ville de Kaolack, alors qu’il s’agissait d’une réunion publique à laquelle tout citoyen même de la localité, à la faculté de prendre part, à plus forte raison un journaliste.



Face à son refus, il a été traîné de force dehors, sans ménagement et avec beaucoup de violence d’où un ITT de 7 jours établi par le médecin consulté à cet effet.



« Le SYNPICS invite tous les maires du Sénégal ainsi que les présidents de conseil départementaux à veiller à la protection des journalistes dûment identifiés comme tels, lors des assemblées publiques des instances qu’ils dirigent », lit-on dans son communiqué.



Les trois prévenus à savoir Amadou Lô, Ousmane Diop et El Hadj Abdoulaye Badara Thioye ont été condamnés par le tribunal de Kaolack à 1 mois de prison avec sursis des chefs de coups et blessures volontaires ayant occasionné une ITT de 7 jours



La partie civile, Moussa Fall, va recevoir 500.000 F à titre de dommages et intérêts