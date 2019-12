​Violences faites aux femmes: la députée Marième Soda Ndiaye parle 34 morts enregistrés depuis 2017

La députée Marième Soda Ndiaye a livré, ce jeudi à l'Assemblée nationale les statistiques de violences faites aux femmes depuis deux ans au Sénégal. Selon la députée de Podor, 34 morts dont 8 mineurs et 3 cas de viols suivis de meurtres ont été enregistrés.



« Depuis 2017, 34 femmes ont été tuées. Et de janvier à novembre 2019, 14 autres femmes dont 8 mineurs, ont connu la mort. Elles sont âgées entre 10 et 16 ans. En mai 2019, 3 cas de viols dont 2 suivis de meurtre ont été signalés à travers le pays », a-t-elle souligné.



La jeune parlementaire qui se prononçait lors du vote de projet du budget du ministère de la Femme, du Genre et de la Protection de l’Enfance, à l’Hémicycle, a aussi plaidé pour le retour du "Parlement des enfants" arrimé aux mesures déjà existantes dans les communes. « Dans un contexte où l’on parle d’incivisme, d’absence de citoyenneté et de désengagement de la part des jeunes, cette tribune pourrait éviter certains écarts de comportements de la population », a-t-elle soutenu.