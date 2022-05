​Violences lors des matchs de L1: la LSFP condamne et prend des mesures fortes

Le bureau de la Ligue sénégalaise de Football professionnel (LSFP) s’est prononcé sur les violences survenues lors des matchs de la 21ème journée de Ligue 1 entre Ndiambour / Jaraaf et AS Douane / Casa Sports.



« La LSFP condamne avec la plus grande fermeté les violences survenues lors des matchs AS Douane / Casa Sports au stade Ibrahima Boye et Ndiambour / Jaraaf au stade Alboury Ndiaye. Ces faits de violence d’une extrême gravité ternissent l’image du football professionnel, qui depuis novembre 2021 et après 231 matchs joués, s’inscrit dans une dynamique de respect de l’éthique sportive et du fair play », condamne Lamine Diop, conseiller sportif de la LSFP.



Toutefois, pour obtenir une fin de saison apaisée, la Ligue sénégalaise de Football professionnel a pris des mesures fortes, pour les cinq dernières journées en Championnat des Ligues 1 et 2. Elle rappelle aux clubs, les dispositions suivantes pour mieux terminer la saison : l’obligation de concevoir des schémas organisationnels, sécuritaires, de renforcement du dispositif sécuritaire, la mobilisation des stadiers de la FSF, la signalisation des pratiques occultes par les commissaires de matchs dans leurs rapports, la gestion des ramasseurs de balles, l’attribution de meilleurs arbitres par la Commission centrale des arbitres.