​Viols sur mineure suivis de grossesse: trois hommes en garde à vue à la gendarmerie de Tivaoune Peulh

Ndiambé Dione (33 ans, étudiant), Tamsir Mbengue (27 ans, footballeur) et Cheikh Malick Bèye (23 ans, artiste rappeur), sont depuis le 27 novembre en garde à vue au poste de gendarmerie de Tivaouane Peulh pour viols sur mineure âgée de 13 ans suivis de grossesse.



Selon la victime, T. Guèye, âgée seulement de 13 ans, a fait connaissance avec Ndiambé Dione l'année dernière et a eu une seule fois une relation sexuelle avec lui. Ensuite, ce dernier lui a présenté son ami Tamsir Mbengue qui l'a amené chez lui et a couché avec elle à plusieurs reprises pendant toute la nuit.



C'est le lendemain matin que Tamsir Mbengue a appelé lui aussi un de ses amis du nom de Cheikh Malick Bèye qui a couché avec la fille âgée de 13 ans. Quelques semaines plus tard, T.Gueye a eu un malaise. Évacuée à la clinique par sa mère, qui a été informée que sa fille est enceinte de 11 semaines. Pressée de question, T.Guèye a tout raconté à sa mère avant l'entrée en scène des gendarmes.