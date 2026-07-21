​Visas étudiants : La France publie les tarifs pour les étudiants sénégalais et autres candidats africains

La France a officialisé sa grille tarifaire pour les visas étudiants sur son portail gouvernemental France-Visas, distinguant les candidats selon leur éligibilité à la procédure « Études en France » (EEF).



Pour les étudiants sénégalais, ainsi que pour les ressortissants de nombreux autres pays africains couverts par ce dispositif, les frais consulaires s'élèvent à 50 euros. Ce tarif réduit s'explique par l'instruction préalable des dossiers pédagogiques gérée en amont par les espaces « Campus France ».



En revanche, les candidats originaires de pays ne figurant pas sur la liste EEF doivent s'acquitter d'un montant de 99 euros, soit près du double.



Parmi les conditions indispensables pour l'obtention de ce sésame migratoire, les futurs étudiants doivent obligatoirement présenter une attestation d'admission au sein d'un établissement d'enseignement supérieur français reconnu.