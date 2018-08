​Visite d'Angela Merkel : le Sénégal et l’Allemagne prônent pour des questions d’intérêt commun

«C’est un hôte de marque que nous recevons aujourd’hui. Avec madame la Chancelière, nous avons discuté des questions d’intérêt commun entre nos deux pays, de la situation en Afrique et d’actualités internationales. La coopération entre le Sénégal et l’Allemagne se porte sur l’énergie, l’efficacité énergétique, à l’électricité des ménages à la formation aux métiers de l’énergie solaire», a déclaré le chef de l'Etat Macky Sall qui recevait mercredi, la Chancelière allemande Angela Merkel.



Revenant sur le projet d'électrification que l'Allemagne a signé avec le Sénégal, le Président Sall déclare que ce projet « est un projet concret, un projet qui impacte le développement, qui permet de renforcer la coopération ».



Madame Angela Merkel à aussi pour sa part magnifié la coopération entre le Sénégal et l’Allemagne qui dure depuis l’indépendance. Elle a également rappelé le projet entre les deux pays en énergie qui concernera 300 villages.