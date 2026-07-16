​Visite de Macky et sa candidature à l’ONU : Les collectifs des victimes dénoncent une « disqualification morale »

Le collectif des familles des Martyrs, le Collectif des victimes de Macky SALL et l’Initiative Zéro Impunité (IZI) ont organisé une conférence de presse, ce jeudi 16 juillet 2026 à Dakar pour exprimer leur opposition à un éventuel soutien du Sénégal à sa candidature au poste de secrétaire général de l’Organisation des Nations unies.



Les signataires ont manifesté leur mécontentement vis-à-vis de la visite de Macky SAll prévu le 17 juillet 2026. « Nous estimons que Monsieur Macky Sall n’est pas un bon candidat pour recevoir le soutien du Sénégal à cette importante fonction dont le titulaire est chargé de promouvoir la paix et la sécurité internationale, le développement et les droits humains, qui constituent les trois piliers des Nations Unies, auprès des Etats membres », ont-ils indiqué dans leur déclaration.



Ils disent également s’inquiéter des lenteurs inexplicables observées dans les enquêtes judicaires annoncées par les autorités actuelles concernant les violences survenues durant cette période. « Aucune enquête ou poursuite n’a eu lieu pour les nombreuses et graves violations des droits humains qui ont eu lieu pendant cette période. Les familles des personnes décédées, les blessés et les victimes de torture et leurs avocats n’ont reçu aucune information sur la suite donnée à leurs plaintes auprès des tribunaux », ont-ils souligné.



Concernant la candidature de Macky Sall au poste de secrétaire général de ONU, les collectifs jugent que l’ancien chef de l’Etat « n’est pas un bon candidat pour recevoir le soutien du Sénégal à cette importante fonction dont le titulaire est chargé de promouvoir la paix et la sécurité internationale, le développement et les droits humains, qui constituent les trois piliers des Nations Unies, auprès des Etats membres ».



Dans leur déclaration, les collectifs estiment que le bilan des trois dernières années du régime de Macky Sall est incompatible avec les valeurs défendues par l'ONU. Elles évoquent notamment les décès, les arrestations, les blessés, les restrictions des libertés publiques, les coupures d'Internet, le report de l'élection présidentielle de 2024 ainsi que la loi d'amnistie du 6 mars 2024.



Elles citent également plusieurs dossiers économiques et financiers, notamment ceux liés aux contrats pétroliers et gaziers, au Fonds de riposte contre la Covid-19 et aux audits des finances publiques, pour justifier leur opposition à une éventuelle nomination de l'ancien chef de l'État à la tête de l'organisation.



« Un tel bilan disqualifie Macky Sall pour promouvoir la paix, la démocratie, les droits humains et la bonne gouvernance économique et financière dans l’ONU et auprès des Etats membres. Aussi exhortons-nous la France de ne pas soutenir la candidature de Macky Sall qui jetterait, immanquablement, le discrédit sur l’ONU », ont-ils martelé.