​Visite du Président Turc à Dakar : 7 nouveaux accords signés, Recep Tayyip Erdoğan très ambitieux

Le président Turc, Recep Tayyip Erdogan en visite au Sénégal, s’est prononcé sur le potentiel de la Turquie au Sénégal. En conférence de presse conjointe, ce mardi au Palais présidentiel avec son homologue le président Macky Sall, Erdogan a évoqué ses objectifs pour le Sénégal.



« Notre objectif est d’atteindre 1 milliard de dollars dans nos pays. Je crois que nous verrons cela dès que possible. «Rising Senegal Development Plan (Plan Sénégal Emergent)» est un exemple pour les autres pays de la région. Je trouve important de promouvoir le potentiel de la Turquie au Sénégal », a souligné Erdogan.



Poursuivant son discours, il s’est aussi prononcé sur Tosyali Holding impliqué dans le fer et l’acier sénégalais. Selon lui, des liens historiques sont profondément enracinés entre le Sénégal et la Turquie.



« Nous montrons qu’un modèle de coopération différent est possible avec les accords que nous avons signés. Il est important qu’un investissement très sérieux dans le fer et l’acier soit fait ici par Tosyalı Holding. Des liens sérieux seront établis avec les entreprises Turcs », dit-il.



Le Président Macky Sall et son homologue, Recep Tayyip Erdoğan ont signé sept (7) nouveaux accords. Lesquels vont, de l’avis du chef de l’Etat sénégalais, contribuer à enrichir le cadre juridique de leur coopération.