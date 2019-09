​Vive tension dans la commune de Ndioum : les éleveurs accusés par les agriculteurs d’avoir dévasté leurs champs de riz

Dans la commune de Ndioum, la tension est très vive entre agriculteurs et éleveurs. À l’origine dans la cuvette agricole de ladite Commune, « il ne se passe pas un jour sans que ces éleveurs, accompagnés de leurs troupeaux, ne dévastent les champs de riz ». Ceci à la grande amertume des agriculteurs de l’union des GIE de Ndioum.



« Je parle au nom de l’union de la deuxième phase de Ndioum représenté par 16 GIE. Depuis le début de la campagne les éleveurs en particulier les bergers n'ont cessé d’attaquer le périmètre de la deuxième phase. Vous voyez, il y a des moutons, des vaches, et des chèvres qui envahissent le périmètre. De jour, comme de nuit les éleveurs sont dans la cuvette », a déclaré Aliou Dia leur président.



Toutefois, ces paysans interpellent le président de la République et le ministre de l'Agriculture pour les informer de la situation qu’ils vivent à Ndioum avec ce bétail.