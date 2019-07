​Vol au ministère de la Gouvernance Territoriale: 2 chauffeurs et 1 agent de sécurité attraits à la barre

Deux (2) chauffeurs et un (1) agent de sécurité du ministère de la Gouvernance Territoriale ont été attraits, ce mardi devant le Tribunal Correctionnel de Dakar pour association de malfaiteurs et vol. Après 8 mois de détention provisoire, ils ont reconnu les faits à eux reprochés.



En effet, on avait soustrait 10 ordinateurs fixes, 2 imprimantes et 2 onduleurs au ministère le 15 novembre 2018. Une plainte a été déposée à la Division des investigations criminelles (Dic) et l’enquête a permis l’arrestation de l’agent de sécurité Amadou Boireau et des chauffeurs Abdoulaye Guèye et Ammadou Kaba Diallo.



Selon nos confrères du journal « L’As », Amadou Boireau, soutient avoir cru que l’Etat n’avait plus besoin du matériel. Quant à Mamadou Kaba Diallo, il a estimé que le matériel était inutilisable. Abdoulaye Guèye à profité d’une liberté provisoire après le remboursement de 1,6 million de F CFA.



L’Agent judiciaire de l’Etat a réclamé 20 millions de F CFA à titre de dommages et intérêts et le Parquet a requis 2 ans de prison ferme contre Amadou Kaba Diallo et Abdoulaye Niang. Ils seront édifiés sur leur sort le 13 août prochain.