​Vol avec violences à Tambacounda : trois malfrats condamnés aux travaux forcés à perpétuité

Assane Ba dit Salif, Oumar Barry alias Demba Diallo et Yaya Barry ont été condamnés aux travaux forcés à perpétuité. Ce, pour avoir tué un jeune âgé de 20 ans après un cambriolage au cours duquel ils avaient emporté 1,65 millions de F Cfa.



L’affaire remonte au dimanche 30 avril 2017. En effet, des individus armés de Kalachnikov et encagoulés, en moto, ont fait irruption dans la commune de Ballou, département de Bakel aux environs de 23 heures. Sur place, la bande s’est dirigée directement vers une boutique appartenant à Sidy Mohamed Lakhadar. Ils ont emporté la somme de 1 million 650 000 F Cfa et environ 130 euros.



Ayant réussi leur coup, les malfaiteurs ont tiré plusieurs coups de feu avant d’abattre froidement une personne le jeune Mamadou Sakho qui se trouvait sur la terrasse de la maison des commerçants mauritaniens.