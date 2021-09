​Vol de 11 conteneurs au Port de Dakar : une information judiciaire ouverte, "l’épouse d'un haut gradé de l’Armée" impliquée

Une affaire du vol de 11 conteneurs dans laquelle la société "Proxy" est citée secoue le Port autonome de Dakar. Arrêtés suite à une plainte contre X déposée par les responsables de « Maersk Line », Mansour Diop, patron de la société mise en cause et ses présumés complices ont bénéficié d’un retour de parquet lundi, à la suite de celui obtenu vendredi.



L’affaire risque de se corser pour les présumés voleurs et receleurs si l’en croit au journal Libération qui renseigne qu’une information judiciaire a été ouverte pour élucider ce dossier qui atterrit en instruction.



Les personnes arrêtées dans ce dossier en dehors du patron de Proxy sont Ibrahima Diop, Momar Ndiaye, Badou Ndoye, Mariama Diop, en sa qualité de directrice de la société ayant pour sigle « F.I.E.V » et l’entrepreneur Niyeu M. Gomis. Si le dossier a suscité une telle importance en haut lieu, c’est parce que l’une des présumées complices est, d’après les informations de l’Observateur, « l’épouse d’un haut gradé en l’Armée ».



Les mis en cause sont poursuivis pour "association de malfaiteurs, vol commis en réunion avec usage de moyens roulants et recel de 11 conteneurs vides" au préjudice de « Maersh Line ».