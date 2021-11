​Vol de bijoux à Ziguinchor: la police a mis la main sur le présumé cerveau du gang et ses complices

La police a arrêté Pape Guissé en même que ces receleurs pour vol de bijoux. C’est sur la base de renseignements solides que les policiers du commissariat central de Ziguinchor ont pu boucler l'enquête sur le cambriolage perpétré la semaine dernière dans le domicile de la dame Aïda Diabaté, propriétaire d'une auberge à Ziguinchor.



Après s'être introduits dans la maison, Pape Guissé et sa bande ont emporté des bijoux dont la valeur marchande est estimée à 5.000.000 de F CFA. Selon nos confrères de « Libération », une source proche de l’enquête informe que « Pape Guissé a avoué avoir volé, en compagnie de ses amis, les bijoux alors que les cinq autres suspects (Mamadou Saliou Diallo, Yankhoba Diop, Lamine Sané alias « L'anglais», Omar Faty et Sidy Guèye) sont ses receleurs ».



Entendu, Sidy Gueye, vendeur ambulant de "Café Touba", dit avoir acquis les bijoux auprès d'Omar Faty. « Une partie des bijoux volés a été retrouvée et restituée à la dame Aïda Diabaté », a ajouté les sources du journal.