​Volley-Ball: Amadou Anna Sèye intègre la Commission africaine des arbitres

Le président de la Fédération sénégalaise de Volley-Ball (FSVB), Amadou Anna Sèye est nommé au niveau de la commission arbitrale de la Confédération africaine de Volley-Ball (CAVB). « Je suis très content de ma nomination au sein de la commission arbitrale de la Confédération africaine de volley-ball. Je la dédie à l’ensemble des acteurs du mouvement sportif sénégalais. En tant que joueur, j’ai joué dans les années 1980 à la Jeanne d’Arc, l’AS Fonctionnaire (ASFO) pour terminer ma carrière au niveau du Dakar Université Club (DUC) vers 1997 », a-t-il déclaré dans le quotidien sportif « Stades ».



Après, « j’ai continué en tant qu’entraîneur, en 1999. J’ai conduit l’équipe nationale féminine aux Jeux africains. C’est en 2000 que j’ai commencé ma carrière internationale en arbitrage. J’ai sillonné le monde entier, pour des compétitions internationales en Afrique, et partout », a ajouté Le président de la Fédération sénégalaise de Volley-Ball.



« En 2020, la nouvelle présidente de la CAVB m’a contacté pour me demander de venir travailler avec l’équipe au niveau de la commission africaine des arbitres, c’est comme ça que les choses se sont passées. Je suis satisfait de cette nomination et je me donnerai corps et âme pour mériter cette distinction », a poursuivi M. Sèye.