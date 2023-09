​Vols à l’arraché et agressions entre Dakar et Touba: la Su neutralise la bande à « Toukoussou »

La Sûreté urbaine (Su) de Dakar a mis fin aux agissements d'une dangereuse bande. Exploitant une information faisant état d'une bande d'agresseurs qui commet beaucoup de vols à l'arraché à Dakar et dans certaines régions, elle a procédé à des investigations.



Selon les renseignements obtenus par les enquêteurs, ces agresseurs procédaient d'abord au repérage des victimes avant de les suivre pour les attaquer. Aussi, certaines de leurs cibles leur sont communiquées par des complices, rapporte Libération.



L'enquête ouverte a permis de mettre la main sur Mamadou Sy alias «Toukoussou », âgé de 24 ans, se disant mécanicien, domicilié à Yeumbeul Comico, Moustapha Dieng, âgé de 19 ans, sans

emploi domicilié à Petit Mbao et enfin, Abdou Lakhat Sylla (28 ans), sans emploi domicilié à Diakhaye. Par ailleurs, les policiers ont trouvé par devers Mamadou Sy, qui est présenté comme le chef de la bande, un sac contenant des documents au nom Yahya Hassan, une carte nationale d’identité, une carte Gab…



Le journal informe que « le propriétaire de ces documents a confirmé avoir été victime de vol à l’arraché à la date du 30 juillet 2023 à la rue Abdou Karim Bourgi ».



Yahya Hassan a signalé qu’outre ces documents, la sacoche contenait la somme de 2.300.000 Fcfa. D’autre part selon les renseignements de la Sûreté urbaine, les mis en cause seraient aussi les auteurs de l’agression commis à Touba le 14 septembre dernier quand quatre individus à bord de deux motos et armés de coupe-coupe avaient arraché le sac d’un commerçant contenant un montant de 30 millions de Fcfa.



Interrogés, Mamadou Sy et Moustapha Dieng ont reconnu leur participation à cette agression.