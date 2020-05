​Vote de loi relatif à la suspension des loyers : l’Etat invité à aller au bout de sa logique

L’Association pour la promotion de l’investissement immobilier au Sénégal est sortie de son mutisme pour dénoncer le projet de loi qui a été examiné à l'Assemblée nationale, vendredi dernier relatif à la suspension description des locataires. Selon eux, cette loi est inutile, tendancieuse, et dangereuse.



« Notre déclaration a pour objectif de faire un commentaire de projet de loi qui a été examiné à l'Assemblée nationale le vendredi passé relatif à la suspension description des locataires. Selon notre lecture, ce projet de loi est inutile et n’arrive pas au moment qu’il faut. Parmi ces mesures, les activités du tribunal civil sont gelées. Aucun procès civil ne peut plus se tenir tant que la pandémie sévit. Deuxièmement, le président de la République lui-même a suspendu l’exécution de toute décision de justice. Et en troisième lieu, les huissiers par l’intermédiaire de l’ordre national des huissiers à suspendu toutes les activités de ces derniers en dehors des constats », a indiqué Ibrahima Diakité, Président de l’Association.



Suffisant pour le Président de l’Association de propriétaire de suspendre toute expulsion. Pour lui, les ordonnances d’expulsion sont les décisions de justice. Donc il y a des mesures déjà qui existent. « En prenant cette loi particulière concernant les locataires, c’est un mauvais signal envoyé aux locataires qui consiste à faire croire à ceux qui sont solvables, qu’ils peuvent impunément refuser de payer le loyer. Hors, malgré la crise certaines catégories de personnes ne sont pas touchées du point de vu de leur revenu. Les fonctionnaires, les employer de banque, certaines officines comme les pharmacies, les cabinets de médecin, d’avocat continuent à toucher leur salaire intégralement. Pour ces personnes là, il n’y a aucune nécessité à les inciter à ne pas payer le loyer », dit-il.



Selon Ibrahima Diakité, en donnant ce signal aux locataires, c’est comme si les propriétaires sont les ennemis de ces derniers. Alors que se sont leurs partenaires.



Poursuivant ces propos, M. Diakité ajoute : « D’ailleurs, nous n’avons pas attendu cette loi pour nous entendre avec les locataires. Ceux qui sont en difficulté, nous les connaissons. Si l'Assemblée nationale persiste, pour maintenir par une loi, ces locataires défaillants donc, qu’ils aillent au bout de leur logique en prenant les charges locatives de ces personnes pendant toute la durée de la suspension. Cette loi est une loi inutile, une loi tendancieuse, dangereuse. Il ne faut pas que chaque fois qu’il ait des problèmes qu’on tape sur les loyers. Nous vendons un service cela ne veut pas dire qu’on est riche ».



Ibrahima Diakité et compagnies soutiennent que cette situation doit nous conduire à un seul objectif, « combattre la pandémie jusqu'à ce qu’elle soit terminée ».