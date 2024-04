​Wakhinane Nimzatt : la police met la main sur 3 bandits, les 2 autres activement recherchés

Wakhinane Nimzatt, une localité de la banlieue dakaroise a reçu la visite de cinq malfaiteurs. Ces derniers ont fait irruption dans une boutique. Sur place, ils ont violemment pris à partie une dame qui faisait des achats. Les agresseurs s’acharnent sur elle avant de lui arracher sa sacoche.



D’après Les Échos qui relaté les faits dans son édition de ce jour, le boutiquier a tenté de s’interposer, mais les bandits l’ont abreuvé d’injures avant de prendre la fuite. Suivant les conseils du gérant de la boutique, la victime renonce à les poursuivre et file directement au poste de police.



La victime qui connaissait les assaillants, retrace le film de son agression et balance leurs noms aux limiers. Les agents de terrain de la police locale lancent la chasse à l’homme. Trois parmi eux seront vite localisés et interpellés.



Malgré leurs dénégations, renseigne le journal, ils seront enfoncés par le boutiquier, témoin de la scène. Poursuivis pour vol en réunion commis la nuit avec violence, ils ont été déférés vendredi. Le reste de la bande est activement recherché.