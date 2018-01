​Winnie Mandela hospitalisée

"La famille Mandela souhaite informer le public que Mme Winnie Madikizela-Mandela a été admise à l'hôpital Milpark" dimanche. Elle a "très bon moral" et devrait rester une semaine à l'hôpital.Communiqué famille MandelaSurnommée la mère de la nation, Winnie Mandela, 81 ans, est considérée comme une héroïne de la lutte contre l'apartheid.Winnie Mandela, 81 ans est considérée comme une héroïne de la lutte contre l'apartheid.Elle avait été persécutée par les autorités du régime minoritaire blanc.Elle était devenue ministre après les élections de 1994."La famille Mandela souhaite informer le public que Mme Winnie Madikizela-Mandela a été admise à l'hôpital Milpark" dimanche, selon un communiqué. Elle a "très bon moral" et devrait rester une semaine à l'hôpital.Nelson Mandela et Winnie, qui s'étaient mariés en 1956, avaient divorcé en 1996.A la sortie de prison de Nelson Mandela, son épouse Winnie et des dizaines de milliers de ses partisans l'avaient été accueilli en héros.