Woré Gana Seck, a demandé à genoux au président de la République Macky Sall de saisir l’occasion du 4 avril pour pardonner aux deux personnalités, Karim Wade et Khalifa Sall qui ont maille à partir avec la justice. Il l’a fait savoir dans l’émission jury du dimanche, dont il était invité.



« Khalifa Sall, un homme courtois, un homme généreux. Peut-être que nul n’est parfait. S’il a eu à commettre des erreurs dans sa gestion au niveau de la mairie de Dakar, il faudrait qu'il (le président de la République) soit indulgent. Et que ce 4 avril, quand il va prendre son mandat, qu'il pardonne. Et que le Sénégal soit en paix, que la mère de Khalifa Sall soit en paix. Nous demandons à genoux, au président d’écouter les religieux, et que le Sénégal soit apaisé. Que le prochain mandat soit un mandat social », interpelle Woré Gana Seck.



La Conseillère économique sociale et environnementale, Woré Gana Seck est également contre la dissolution de l'Assemblée nationale. Elle ne veut pas en entendre parler. Car pour elle, les députés ont été élus pour 5 ans, il faut leur laisser terminer leur mandat.



« L'Assemblée nationale a été élue pour 5 ans. Dissoudre l'Assemblée nationale ça veut dire que nous n’avons pas confiance en nos institutions. Nous avons été aux élections, les députés ont été élus, pourquoi revenir à une autre élection. On a élu des gens pour 5 ans, on les laisse finir leurs 5 ans » soutient Woré Gana Seck.