​YSP Sénégal : Une Jeunesse pour la paix universelle

L’inauguration de la plateforme YSP Sénégal (Jeunesse pour la paix universelle) a eu lieu, ce samedi, à l’université Cheikh Anta Diop de Dakar. Une jeunesse qui œuvre pour la construction d’une culture de paix durable. Selon son vice-président, l’YSP se résume sur le mot RISE à savoir la Responsabilité, l’Intégrité, Service, Empathie.



Pour Déthié Diouf, management des mouvements associatifs, par ailleurs, Représentant des étudiants de l’UCAD, « c’est une occasion qui réunit la crème où leader de la jeunesse Sénégal en général. C’est une organisation qui fait des réalisations extraordinaires au niveau national. J’ai eu l’occasion de les observer lors du sommet mondial de la Paix en novembre passé en Afrique du sud, aussi en Corée. On n’a vu qu’ils font des choses extraordinaires. Et nous nous sommes dits, en tant que leader du mouvement des jeunes, qu’il fallait permettre à nos jeunes de se hisser à ce niveau ».



Poursuivant son propos, il ajoute : « Jusque là, on connaissait les étudiants, les jeunes dans une posture réactive. S’il y’a une situation ils réagissent. Nous nous sommes dits, changeons de paradigme avec eux. Ils sont en fonction de pro-activité. Ces étudiants vont prôner la paix, et vont agir pour la paix. Ils ne doivent plus être des chairs à canaux, des appels de violence, ou tout autre chose. Nous avons toutes les universités publiques qui sont impliquées ».



M. Diouf de rappeler qu’« il y a aussi la compétition synergie jeune, idée énergie. Le jeune qui a une idée énergie et rivalise de leur potentiel extraordinaire. Car un potentiel exploité devient une richesse ».