​Yankhoba Diattara : «Talla Sylla est un cadavre politique réanimé par Idrissa Seck qui fera chuter Macky Sall»

Les attaques et contre-attaques entre les partisans d’Idrissa Seck et Talla Sylla continuent de plus belle. Après la sortie de ce dernier accusant son prédécesseur à la mairie de Thiès de s’être servi des Thiessois dans l’affaire des chantiers de la capitale du rail. Yankhoba Diattara, partisan de ce dernier, de répliquer : «il faut comprendre Talla Sylla, il est dans son schéma après s’être vendu à Macky Sall».



L'ancien Premier adjoint à la mairie de Thiès de poursuivre : «Talla Sylla est un cadavre politique réanimé par Idrissa Seck. Tout son parcours est ponctué d’actes de trahison, de coups bas, de complots, de combines. Il devra être reconnaissant à Idrissa Seck, il serait aujourd’hui politiquement enseveli».



«Un cadavre politique comme lui qui rejoint le Macky ne fera qu’accélérer la chute de Mcaky Sall. Car quelqu’un qui a été vomi par la population thiessoise, qui a perdu son centre de vote ne pourra rien apporter de positif si ce n’est la décadence», a-t-il lancé dans les colonnes du journal « L’As ».