​Yankoba Diattara : « À la date du 30 juin 2021, le Sénégal compte plus de 19, 5 millions d’abonnés au mobile »

Selon Yankoba Diattara, ministre de l’Economie Numérique et des Télécommunications, le chef de l’Etat veut faire du Sénégal un pays « numériquement souverain ». Au Sénégal, dit-il, « le taux de pénétration des services internet est estimé à 92,29% avec un nombre d’abonnés qui s’élève à 15.418.058, selon les statistiques fournies en fin juin 2021 par l’Artp ».



« À la date du 30 juin 2021, le compteur d’abonnés au mobile affiche le nombre de 19.667.613 millions, soit un taux de pénétration de 117,73%, sur une population totale estimée à 16 millions d’habitants », a-t-il fait savoir dans « L’AS », lors de la remise d’un important lot de matériels informatiques au Lycée Malick Sy de Thiès.



En effet, dit-il, d’après la source « Adapted From Facebook and Pew Research Center », 41% des utilisateurs d'internet au Sénégal ont 15 ans et plus.