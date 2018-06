​Yeumbeul : Un boulanger surpris avec une brebis dans un bâtiment

Un boulanger du nom de C. Diagne a été surpris avec une brebis dans un bâtiment en construction. L’incident est survenu au quartier Diogaye Sène de Yeumbeul Bène Baraque, dans la banlieue dakaroise.



Interpellé, Diagne a démenti le cas de vol de l’animal mais déclare toutefois avoir entraîné la bête aux fins de satisfaire ses instincts libidinaux.



Il déclare avoir été «marabouté ou possédé par des esprits maléfiques». «J’agis tout le temps sous l’influence négative de ces forces invisibles, qui m’orientent vers les animaux et me contraignent à m’accoupler avec ces bêtes. Je sors chez moi pour aller errer dans les rues, à la recherche de brebis », raconte-t-il.



Malgré ses aveux, la police a jugé nécessaire de requalifier l’incrimination de zoophilie en flagrant délit de vol d’animal domestique. Ce, d’autant plus que le mis en cause n’a pas été pris en train de s’accoupler avec la brebis, livre Les Echos. Il devrait être déféré ce mardi pour flagrant délit de vol de brebis.