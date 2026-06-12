​Yeumbeul: le gang d’un dealer présumé jette des pierres aux policiers pour empêcher son arrestation

L’interpellation de I.N, agé de 38 ans présenté un présumé dealer d’ecstasy, a provoqué de violents affrontements entre des individus et les forces de l’ordre dans le quartier Aïfa 3 de Yeumbeul (banlieue dakaroise). Des jets de pierres ont visé les policiers pour empêcher son arrestation, blessant l’un d’eux à l’œil.



A l’origine des faits, d’après le journal L’Observateur, lorsque les policiers ont interpellé le suspect, ils ont trouvé dix pièces d’ecstasy sur lui, dissimulées dans ses poches. La situation a dégénéré quand un groupe de malfaiteurs ont commencé à jeter sur les policiers une pluie de pierres et de projectiles de toutes sortes pour empêcher que le prévenu soit embarqué.



L’un des policiers, M.B. Babou, aurait reçu un projectile dans l’œil droit. Pendant ce temps, ses collègues, qui avaient menotté I.N. pour éviter qu’il ne profite du chaos pour s’enfuir auraient tiré des coups de feu en l’air, uniquement à titre de sommation et d’avertissement.



Après avoir dispersé les malfaiteurs, I.N. a été conduit au poste de Yeumbeul-Comico où il est placé en garde à vue pour « offre et cession de stupéfiants, violence et voie de fait sur des agents dans l’exercice de leurs fonctions ».



Une enquête a parallèlement été ouverte pour identifier l’auteur du jet de pierre qui a grièvement blessé le policier.