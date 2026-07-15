​Yeumbeul : une enquête judiciaire vise un réseau présumé d'homosexuels, six personnes interpellées

Le commissariat de Yeumbeul (banlieue de Dakar) a procédé à plusieurs interpellations dans le cadre d'une enquête portant sur un réseau présumé d'actes contre nature. Supervisée par le procureur Saliou Dicko, la procédure a déjà conduit à l'arrestation de six personnes et pourrait connaître de nouveaux développements.
D'après les informations rapportées par Libération, l'enquête a été ouverte à la suite de la dénonciation d'un jeune homme affirmant avoir été harcelé par S.T.Y. Lèye, un enseignant de 83 ans domicilié à Yeumbeul.
Interpellé par les enquêteurs, le mis en cause aurait déclaré éprouver des pulsions homosexuelles depuis 2021 avant de citer plusieurs personnes qu'il aurait présentées comme ses partenaires. À ce stade de l'enquête, cinq d'entre elles ont également été arrêtées.
Parmi les personnes interpellées figure L. Sène, qui était en possession de deux téléphones portables. Selon les éléments de l'enquête, il aurait refusé de communiquer les codes de déverrouillage de ces appareils aux enquêteurs.
L'enquête se poursuit sous l'autorité du parquet afin d'établir les faits et de déterminer les éventuelles responsabilités des personnes concernées.
D'après les informations rapportées par Libération, l'enquête a été ouverte à la suite de la dénonciation d'un jeune homme affirmant avoir été harcelé par S.T.Y. Lèye, un enseignant de 83 ans domicilié à Yeumbeul.
Interpellé par les enquêteurs, le mis en cause aurait déclaré éprouver des pulsions homosexuelles depuis 2021 avant de citer plusieurs personnes qu'il aurait présentées comme ses partenaires. À ce stade de l'enquête, cinq d'entre elles ont également été arrêtées.
Parmi les personnes interpellées figure L. Sène, qui était en possession de deux téléphones portables. Selon les éléments de l'enquête, il aurait refusé de communiquer les codes de déverrouillage de ces appareils aux enquêteurs.
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