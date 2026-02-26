​Zac Mbao : un présumé voleur de chèvre grièvement blessé après un lynchage

O. Seck, âgé de 17 ans, a été trouvé mal au point et avec une blessure ouverte au front par les éléments du commissariat de Zac Mbao (banlieue dakaroise). Ces derniers ont été informé que l'individu a été lynché par une foule à la suite d’un présumé vol de bétail en réunion commis avec usage de moyens roulant, à la cité Enda.



D’après les informations recueillies par les policiers, le mis en cause se serait rendu au domicile d’une dame, à bord d’une moto et en compagnie d’un autre individu pour y voler une chèvre. C’est au moment où ils tentaient de s’enfuir que les voisins les ont aperçus. Interrogé, le prévenu a reconnu les faits qui lui sont reprochés, soutenant avoir été blessé par la foule lorsqu’il est tombé de la moto au moment de leur fuite.



D’après le journal Libération, après avis du procureur de Pikine Guédiawaye, une réquisition a été faite à l’hôpital Youssou Mbergane de Rufisque (banlieue dakaroise) pour une prise en charge. Les résultats de l’examen ont révélé qu’O. Seck devrait subir une opération chirurgicale, nécessitant son évacuation, le 25 février 2026, à l’Hôpital Idrissa Pouye de Grand Yoff (Dakar). Avisé de l’état du prévenu, l’autorité judiciaire a instruit qu’il soit mis à la disposition de ses proches. Son présumé complice est en fuite.