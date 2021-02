​Ziguinchor : 4 cas positifs enregistrés l’université Assane Seck

Après l’Université Gaston Berger de Saint-Louis et l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, c’est autour de l’Université Assane Seck de Ziguinchor d'être infectée par le virus de Covid-19. Quatre (4) cas positifs ont été enregistrés à la faculté des Lettres, celle de la Médecine et la faculté de Droit. Les étudiants déplorent le relâchement noté dans le respect des mesures barrières, mais aussi sur la transparence du dispositif mis en place.



« Nous avons eu les échos à travers les médias. Nous avons su que la chose existaient à l’université. Mais ici, les activités pédagogiques se déroulent très bien. Les gens sont en train de faire cours. Ceux qui anticipent les examens sont en train de le faire », a indiqué Ibrahima Diouf de l’inter amicale



Selon lui, pour rassurer les gens, il faut que l’autorité prenne les devants. « Nous ne pouvons plus continuer à vivre avec cela. Déjà avec ce chevauchement d’années, on nous dit qu’il y a le coronavirus à l’intérieur du campus, psychologiquement parlant est-ce que les étudiants seront prêts. Ce sont des questions que nous nous posons. Cette fois-ci, il faut que l’Etat prenne les dispositions nécessaires », dit-il au micro de Walf radio.