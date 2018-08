​Ziguinchor : Le PM annonce la construction d’un marché sous régional

Les commerçants du marché Tilène de Ziguinchor ont reçu la délégation du gouvernement dirigée par le Premier ministre. Venu s’enquérir de la situation, Mohamed Boun Abdallah Dionne a promis la construction d’un nouveau marché à dimension sous régional.



«Le marché sera entièrement reconstruit dans les meilleurs délais. Sa construction va obéir aux normes de sécurité et de protection. Nous allons en faire un site commercial sous-régional, en tenant compte de la spécificité géographique de la région de Ziguinchor, qui est proche de la Gambie, de la Guinée-Bissau et de la Guinée», informe le PM.



Le chef du gouvernement s'es déplacé dans la capitale du Sud accompagné par une forte délégation composée du ministre du Commerce, Alioune Sarr, du chargé du suivi du Programme d’urgence de développement communautaire (Pudc), Souleymane Jules Diop, du Président de la Commission nationale du dialogue des territoires (Cndt), Benoit Sambou, des autorités administratives et de plusieurs élus locaux.



L’incendie qui a eu lieu vendredi dernier au marché Tilène de Ziguinchor, a ravagé plus de 360 cantines.