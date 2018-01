​Ziguinchor : Massaer Dieng alias « l’artiste » interpellé avec 800 grammes de chanvre indien

La descente musclée des éléments de la Brigade de recherches du Commissariat urbain de Ziguinchor, au quartier périphérique de Kandialang, n’a pas été fortuite. En effet, les informations du quotidien l'Observateur révèlent que les limiers ont interpellé Massaer Dieng alias « l’artiste » avec 300 grammes de chanvre indien. Le mis en cause habitait au deuxième étage d’un nouvel immeuble R plus 3.



Toutefois, par le professionnalisme des éléments de la Brigade de recherches a permis de découvrir dans les bâches de son véhicule deux autres camelotes de 250 grammes chacune.



Poursuivant leurs investigations, ils ont encore découvert deux autres camelotes de 100 grammes chacune qu’il avait malicieusement dissimulées dans la cuisine de son appartement. Le mis en cause a été déféré au parquet après avoir reconnu les faits qui lui sont reprochés. Ce dernier est poursuivi pour les faits d’offre et de session de chanvre indien, après 24 heures de garde à vue.