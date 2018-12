​Ziguinchor : Un homme ivre meurt dans l'incendie de sa chambre

Un jeune du nom de Cheikh Badjo, âgé d'une trentaine d'années, a trouvé la mort dans un incendie qu’il a lui-même provoqué dans sa chambre. Le drame est survenu dans le quartier de Boucotte à Ziguinchor.



Selon le témoignage d’un des voisins de la victime, Pierre Boly, «Badjo est rentré d’un bar situé non loin de là. Il était ivre et lorsqu’il est entré dans sa chambre, il n’est plus ressorti». Et de poursuivre, « il avait une cigarette qui a provoqué l’incendie ayant calciné toute sa chambre.



Il souffrait de brûlures graves et a rendu l’âme sur place, informe « Les Echos » qui donne l’information. " La dépouille mortelle a été déposée à la morgue de l'hôpital régional de Ziguinchor.