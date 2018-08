​Ziguinchor : Un homme retrouvé mort pendu dans sa chambre

C’est l’émoi et la consternation à Ziguinchor. Un homme du nom de Bernard Kabo a été retrouvé mort pendu, à la poutre de sa chambre.



Les causes du décès restent encore inconnues. Selon les témoignages de la mère du défunt, son fils avait des problèmes avec des gens et s’était réfugié dans les locaux de la gendarmerie. C’est vers 19 h qu’il est revenu de la gendarmerie et s’est enfermé dans sa chambre.



Sa tante, Marie Hélène Kabo de renchérir : «Je pensais que les gendarmes allaient le garder. Malheureusement il est revenu vers 19 heures. Il a dit à sa maman qu’il allait ranger sa chambre. Quand il est rentré il y a eu beaucoup de bruit. Il s’était enfermé à l’intérieur. La maman qui voulait rentrer dans la chambre, a dû forcer avec sa clé. Elle l’a trouvé mort pendu».

Une enquête a été ouverte par les gendarmes de la localité.