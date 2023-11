​Ziguinchor: des hommes de médias formés pour acquérir leurs compétences relatives aux questions de genre

Au total 25 journalistes et commentateurs de Ziguinchor ont participé, jeudi, à une session de formation organisée par le réseau inter-africain des Femmes médias, genre et développement (5famed), pour acquérir et consolider leurs compétences relatives aux questions de genre ou aux violences basées sur le genre.



«Il s'agit d'un atelier d'échange, de partage et de proposition de mesures correctives pour l'intégration du genre dans les médias, en vue de promouvoir des productions médiatiques en faveur de l'intégration du genre dans les médias». Cet atelier va aussi permettre de renforcer les capacités des professionnels des médias sur le concept «genre et médias», d'exposer la situation du genre dans les médias, de partager des expériences et des approches innovantes pour promouvoir l’égalité de genre dans les médias, de partager des réflexions et recueillir des propositions de stratégies et actions à entreprendre pour la mise en pratique des politiques d'intégration du genre dans les médias et de recueillir les engagements et recommandations y afférents», a indiqué Penda Seck Diouf formatrice et sociologue de formation.



L’expert en médias et formateur Gabriel Baglo, a pour sa part soutenu que « l’égalité de genre ne se limite pas aux droits humains, mais elle s'étend également à l'implication et à la participation des femmes dans tous les domaines de développement, tant dans la sphère publique que dans la sphère privée».



Ce renforcement du concept genre dans les médias a été fortement salué par les professionnels des médias de la région de Ziguinchor qui, durant leurs échanges, ont entre autres, réfléchi sur les contraintes et difficultés que rencontrent les femmes et les hommes dans le milieu professionnel, pour atteindre l'égalité et l'équité du genre afin de proposer des solutions, pouvant apporter des changements.