​Ziguinchor: en panne depuis plus deux semaines, le scanner le l’hôpital sera réparé avant jeudi

En panne de plus de deux semaines, le scanner de l’hôpital régional de Ziguinchor, une région située au Sud du Sénégal, sera réparé avant jeudi prochain, a annoncé la direction de l’établissement qui faisait face à la presse vendredi matin.



Ce dysfonctionnement est lié à un problème de maintenance, avait expliqué la semaine dernière, le secrétaire général Siméon Faye. « Le scanner est tombé en panne depuis plus de deux semaines et c'était prévisible, car nous savons que depuis près d'un an l'appareil n'a pas connu de maintenance. L'hôpital devrait de l'argent à l'agent qui devait assurer la maintenance ».