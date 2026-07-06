​Ziguinchor : l'AMPHYCH réclame les fonds d'une cagnotte de solidarité bloqués par Kopar Express

L’Amicale des Étudiants de Physique-Chimie (AMPHYCH) de l’Université Assane Seck de Ziguinchor tape du poing sur la table. Dans un communiqué, l’association dénonce le blocage, par l'agence Kopar Express, des fonds d'une cagnotte de solidarité initialement lancée en mémoire de leur défunt camarade, Serigne Ba.



Malgré de multiples relances formelles et de nombreuses démarches administratives, l'amicale étudiante se heurte à un mur. Les fonds collectés auprès des étudiants, partenaires et bienfaiteurs n’ont toujours pas été restitués par l'agence de transfert de fonds Kopar Express.



Cette situation, qui dure depuis plusieurs jours, suscite une vive incompréhension et une profonde indignation au sein de la communauté universitaire de Ziguinchor. « Cette situation anormale, qui persiste depuis plusieurs jours, suscite de légitimes interrogations et une vive incompréhension, tant au sein de la communauté universitaire que chez les bienfaiteurs », déplore le président de l’AMPHYCH, Fallou Sall.



Face à ce qu’elle qualifie d'anomalie, l’AMPHYCH a annoncé avoir enclenché des procédures officielles afin de clarifier les raisons de ce blocage et d'obtenir la restitution des fonds dans les plus brefs délais. L'organisation étudiante réaffirme sa volonté de garantir une transparence totale vis-à-vis des contributeurs et de défendre l’intégrité de cette initiative solidaire.



Pour faire la lumière sur cette affaire, l’amicale prévoit d’organiser un point de presse dans les jours à venir. Ce rendez-vous avec les médias permettra de dresser un bilan précis de la situation et de dévoiler les futures actions que comptent mener les étudiants si le blocage persiste. Les détails logistiques (date, heure et lieu) seront communiqués ultérieurement.