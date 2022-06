​Ziguinchor : les responsables de la coalition Yewi Askan Wi s’indignent du comportement des forces de l’ordre

Les responsables de la coalition Yewi Askan Wi à Ziguinchor s’indignent du comportement, disent-ils des forces de l’ordre. Ils estiment que l’oppression prendre des proportions inquiétantes. Ces responsables dénoncent également l’arrestation de la tête de liste départementale de ladite coalition.



« Nous avons décidé de ne plus accepter de nous faire tuées comme des ras, comme des pintades. Nous sommes des Sénégalais et nous croyons à ce pays. On a égorgé nos parents devant nous. On implorer l’assistance de l’Etat. Aujourd’hui, que la paix est définitivement revenu sur cette région, ce que nous constatons est inacceptable. Cette partie du Sénégal qui est debout et qui est devant vous pour dire non. Nous n’accepterons pas que ce pays soit divisé. Nous croyons au Sénégal un et indivisible », a déclaré Yancoba Diémé.



Mieux poursuit le responsable politique de la coalition Yewi Askan Wi, « Nous avons continué au commissariat central. Hélas ou nous avons trouvé le tout nouveau commissaire bombardé en mission commandé, un certain Ibrahima Diallo qui s’est précipité à courir vers nous. Nous avons la naïveté de croire qu’il venait accueillir Guy pour lui servir à la limite un café. La surprise était grande de constater qu’il a conduit Guy Marius Sagna devant moi dans les grilles du commissariat sans même répéter la formule respectueuse de la République, j’ai fait droit ».



Pour M. Diémé, personne ne peut diviser la Casamance de la République du Sénégal. « La Casamance fait partir de la République du Sénégal et personne n’y pourra rien. Même pas nous-même. Monsieur le Président de la République Sall Ngary, nous vous interpellons et vous demandons au nom de la constitution, au nom de votre prestation de serment d’arrêter le carnage que vous êtes entrain de faire sur les fils de Bignona. On ne peut plus continuer à regarder nos frères avec qui on cohabite, avec leurs épouses, leurs enfants, nos frères gendarmes dégainer et tirer sur nos frères. Nous sommes témoins de beaucoup de choses qu’on ne peut pas dire. Espérant que la justice fera son travail. Vous avez tenté d’éliminer la liste nationale, maintenant que vous savez que ça ne passera pas, vous êtes en train de tenter d’éliminer les candidats. Et la première personne en liste s’appel Guy Marius Sagna », livre Walf radio.