​Ziguinchor : les travailleurs de l’UASZ décrètent 48 heures de grève

Ça commence à chauffer dans les universités du Sénégal. L’intersyndicale des personnels administratifs et techniques de service (PATS) de l’Université Assane Seck de Ziguinchor(UASZ) est en grève de 48 heures depuis ce jeudi. Pour cause, ils réclament de meilleures conditions de travail, un plan de carrière et des indemnités spéciales.



D’après, leur porte-parole Sidaty Sané, leur rencontre avec le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Pr Mary Teuw Niane a été un échec parce que ce dernier n’a pas apporté une réponse rassurante à leurs doléances.



Les revendications des travailleurs sont entre autres, la signature du projet de décret portant statut des PATS, l’indemnité de logement, la revalorisation de la prime administrative spéciale et de la grille indemnitaire ».