​Ziguinchor : plus de 260 000 plants d'arbres produits en 2020 (Inspecteur)

Le village de Bouyouye (Oussouye), dans la région de Ziguinchor, a enregistré une augmentation de plus de 260 000 plants d’arbres produits en 2020 dans le but de sauver les principaux bastions forestiers de cette partie sud du pays, a déclaré le colonel Babacar Dione, inspecteur régional des eaux forêts hier, dimanche.



« Nous avons eu en 2020 une production de 590 910 plants toutes espèces confondues qui ont été produits au niveau de 226 pépinières au plan régional. Il y a une hausse de 267 364 plants par rapport en 2019 », a déclaré M. Dione à Bouyouye.



La cérémonie de célébration de la Journée nationale de l’arbre a été présidée par l’adjointe au gouverneur de Ziguinchor en charge du Développement. Elle a réuni plusieurs élus territoriaux, des autorités coutumières comme le Roi de Bouyouye, des responsables d’organisation de jeunes et de femmes et des acteurs de l’environnement.



Selon APS, l’inspecteur régional des eaux et forêts de Ziguinchor, a souligné que « dans les trois départements, des hausses en termes de plants et de pépinières ont été réalisées ». Par ailleurs, « il y a un réel engouement des populations dans la production des plants. Nous avons noté que les plantations villageoises, scolaires, les plantations des délimitations de champs et celles de conservation comme la mangrove ont été déterminantes cette année », a expliqué Colonel Babacar Dione.



Cette 38e édition de la journée nationale a pour Thème « la restauration des terres, sources d’emplois et de sécurité alimentaire », et a comme arbre parrain, le Caïlcéderat.



A l'occasion, les autorités ont beaucoup insisté sur les vertus de cette espèce quant à la restauration de la biodiversité.



« Il y a une régression du couvert végétal entraîné par les feux de brousse, les coupes abusives de bois, le trafic de bois, les défrichissements incontrôlés et abusifs, la carbonisation clandestine. C’est pourquoi, nous avons choisi le Caïlcéderat pour contribuer à l’amélioration de la fertilité des sols, la lutte contre l’érosion et la fixation du sol », a plaidé l’adjointe au gouverneur Safiétou Josphine Dieng.