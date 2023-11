​Ziguinchor: un détenu cité à témoin dans une affaire d’inculpation illégale de terres

À la requête du procureur de la République près le tribunal de Grande Instance de Ziguinchor, Me Aminata Mané, huissier de justice, a donné citation à Amadou Tom Mbodj, toujours en détention de comparaitre ce mercredi à 08 h 30 à l'audience, par devant le tribunal de Grande instance de Ziguinchor, statuant en matière correctionnelle.



Il a été cité comme témoin à charge dans l'action poursuivie par le Ministère public contre Omar Diallo, Aliou Camara et Mama Traoré, prévenus d'avoir à Ziguinchor, courant l’année 2023, occupé de manière quelconque un terrain faisant partie du domaine national.



Placé sous mandat de dépôt depuis trois mois pour atteinte à la sureté de l'Etat, Amadou Tom Mbodj, par ailleurs agent domanial à la mairie de Ziguinchor, était à couteaux tirés avec les mis en cause, confie Libération.