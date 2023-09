​Ziguinchor: une bande de cinq agresseurs arrêtée par la police

Selon le journal Libération, cinq bandits sont impliqués dans plusieurs cas de vols et d'agressions dans la région de Ziguinchor. Le directeur de l'école dans laquelle la bande avait trouvé refuge, avait même alerté la police avant de porter plainte contre X, selon le journal



Les mis en cause ont été interpellés mercredi matin suite à d'intenses investigations. Certains parmi eux sont des anciens pensionnaires de la Maison d’arrêt et de correction de Ziguinchor.



Les cinq caïds seront présentés au procureur de la République près du Tribunal de Ziguinchor dès la fin de l'enquête.