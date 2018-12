​Ziguinchor: une dame retrouvée pendue à un arbre

Une dame, la trentaine révolue, célibataire et mère d’un enfant, a été retrouvée pendue à un arbre mardi 04 décembre dans le village de Kantène à la périphérie de la commune Ziguinchor, relaie Les Echos du jour.



L’homme qui a fait la découverte a appelé les Gendarmes et les Sapeurs-pompiers. Après avoir fini de faire le constat, les soldats du feu ont déposé le corps à ma morgue du Centre hospitalier régional de Ziguinchor. La Gendarmerie, quant à elle, a ouvert une enquête pour connaitre les circonstances du drame.



Début novembre, au quartier Alwar de Ziguinchor, un certain Fidèle Ndecki, un soudeur métallique s’était donné la mort par pendaison, après une dispute avec sa femme.