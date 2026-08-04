🔴​ DIRECT - Mandat du Président, accidents de la route , visite surprise du ministre de la Justice

PressAfrik vous invite à suivre, en direct, son émission PressKafé de ce mardi. Au menu des échanges, le débat sur le mandat du Président, les accidents de la route enregistrés lors du Grand Magal de Touba et la visite surprise du ministre de la Justice à la prison de Reubess...

Dia Koussa

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