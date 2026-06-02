🔴 EN DIRECT - Le Nouveau Gouvernement : Entre Attentes et Réalités...

PressAfrik TV vous invite à suivre, en direct, son émission MidiKeng, qui évoque la composition du nouveau gouvernement du Sénégal. Avec nos experts, nous décryptons, entre autres, les attentes et les réalités de la nouvelle équipe, après que le PASTEF a décidé de prendre ses distances de Diomaye Faye.

Charles KOSSONOU

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